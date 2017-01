Teigen vil gjøre som Trump og flytte ambassade til Jerusalem   

Det er i et resolusjonsforslag til helgas fylkesårsmøte i Nord-Trøndelag Frp at Teigen vil ha støtte til den kontroversielle endringen.

– Jerusalem er den rettmessige hovedstaden i Israel. Jeg syns vi skal sende en klar og tydelig beskjed om at vi støtter Israel fullt ut. Jeg har et veldig kraftig politisk engasjement for Israel, og bryr meg veldig om det eneste frie demokratiet i Midtøsten. Jeg er også lei at venstresiden svartmaler den eneste jødiske staten i verden, sier Teigen.

Følger etter Trump

USAs president Donald Trump har lansert at han vil flytte landets ambassade til Jerusalem. Nå vil altså Teigen at Norge følger etter. Det vil også mange andre i Frp. Partiets programkomité har også foreslått en slik formulering i partiprogrammet for kommende stortingsperiode, riktignok med dissens.

Teigen vet at saken skaper bråk.

– Sist det var en stor israeldiskusjon, i 2009, fikk jeg både flasker og egg kastet etter meg. Det har vært temperatur i dette, men for oss israelvenner er dette viktig politikk. Vi må vise at vi er blant landene som ikke går antisemittismens vei, som vi har sett flere gjør de siste årene, sier Teigen.

Teigen, som til daglig er politisk rådgiver for innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), er også Nord-Trøndelag Frps listetopp i høstens valg.

Innvandringsbølge

– Hvilke land er det?

– Flere land i Europa, Frankrike og så videre, går stadig mer i den retning. Noe av det negative med den innvandringsbølgen som kom i 2015, i kombinasjon med høyreekstremisme er at det skaper en gryende antisemittisme som man merker mer av enn før, og som også får konsekvenser for israelpolitikken i Europa.

Både israelere og palestinere hevder de har krav på byen Jerusalem.

– Det er ikke tvil om at jødene har den historiske tilknytningen i mine øyne. De var der lenge før alle andre. Det er mange som vil kreve sitt og kreve ditt og datt, men dette handler mer om at Israel er det eneste landet som faktisk kan sikre at alle får tilgang til Jerusalem.

Anti-demokratiske krefter

Teigen har skrevet resolusjonsforslaget sammen med partikollega Kristoffer Vikan fra Steinkjer.

De skriver blant annet dette i forslaget:

«FN har lenge vært en arena hvor anti-demokratiske krefter har vist sin avsky mot verdens eneste jødiske nasjon. I FN-skolene på Gaza og Vestbredden rapporteres det at Israel fjernet fra kartene. Der læres elevene opp til at viktige jødiske helligdommer egentlig ikke eksisterer, og at de egentlig kun okkuperes av jødene. FN har også vedtatt en resolusjon om at det ikke finnes noen jødisk tilknytting til Tempelplassen i Jerusalem», står det i forslaget.

Israelvenner

– Hvordan vil nordtrønderne ta imot at du så sterkt markerer deg på dette feltet?

– Jeg vet det er mange israelvenner i Nord-Trøndelag, og mange kristne som bryr seg om dette.