Agdestein (H) slakter Frps Jerusalem-utspill

I en foreslått resolusjon til Frps fylkesårsmøte i Nord-Trøndelag kommende helg vil listetopp Espen Teigen og partikollega Kristoffer Vikan flytte Norges ambassade i Israel fra Tel-Aviv til Jerusalem.

– Jerusalem er den rettmessige hovedstaden i Israel. Jeg syns vi skal sende en klar og tydelig beskjed om at vi støtter Israel fullt ut. Jeg har et veldig kraftig politisk engasjement for Israel, og bryr meg veldig om det eneste frie demokratiet i Midtøsten. Jeg er også lei at venstresiden svartmaler den eneste jødiske staten i verden, sier Teigen til Trønder-Avisa om forslaget.

Frps programkomité har også gått inn for at en formulering om ambassadeflyttingen skal stå i partiets valgprogram.

Bommer

Nå får Teigen krass kritikk fra sin største konkurrent om stortingsplassen. Elin Agdestein (H), som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, mener utspillet bommer totalt.

–Dette er fullstendig uansvarlig politikk. Hva skulle et slikt forslag være godt for? Det er ingen land som har ambassader i Jerusalem, og det er ikke uten grunn. Jerusalem er en hellig by for alle religioner, inkludert den kristne. Kronprinsen av Saudi Arabia har erklært at han har viet livet til å "ta vare på Jerusalem". Det bør ungdommene i Frp merke seg, sier hun.

Antisemittisme

Teigen mener et tydelig standpunkt i saken er med og demmer opp for «gryende antisemittisme».

– Dette er definitivt ikke måten å bekjempe antisemittisme på. Kruttønna Midtøsten trenger ikke initiativ som kun er for symbolpolitikk å regne, sier hun.

Agdestein bemerker at også USA-president Donald Trumps planer om ambassadeflytting ikke har høy prioritet.

– Da bør også FrP lytte, og forstå at dette ikke er aktuell norsk politikk