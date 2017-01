Røe Isaksen vil at gode undervisere premieres

Fredag legger han fram den lenge bebudede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

– Der vil vi kreve at alle universiteter og høyskoler i løpet av to år innfører en merittordning som verdsetter gode undervisere, skriver Røe Isaksen i et innlegg i nettavisen Khrono torsdag.

Et løft

Innspillet tas godt imot av Norsk studentorganisasjon (NSO), som lenge har presset på for et system som premierer god undervisning.

– NSO er svært positive til kravet om at alle utdanningsinstitusjoner må få meritteringssystemer for pedagogisk kompetanse. Dette skal ikke kun handle om lønn, men være del av et undervisningsløft, sier leder Marianne Andenæs til NTB.

NSO forventer at krav om pedagogisk kompetanse og utvikling av denne forskriftsfestes.

Advarer

Forskningsleder Vilde Hoff Bernstrøm ved Arbeidsforskningsinstituttet har derimot advart mot bruk av lønn for å motivere gode undervisere.

– Det tyder på at vi ikke har kommunisert hensikten med en meritteringsordning godt nok. Vi tror ikke at gode undervisere først og fremst motiveres av høyere lønn. Mye viktigere er den anerkjennelsen de får fra kolleger og studenter, mener Røe Isaksen.

Han vil gjøre det like gjevt å være en fremragende underviser som en fremragende forsker. Samtidig er lønn viktig, understreker han.

– Lønn er et av de tydeligste virkemidlene en arbeidsgiver har for å gi anerkjennelse, heter det i innlegget.