Slutt for asylmottaket i Grong

Mottaksleder Vera Testad Midtgard opplyser at de ansatte ble informert om beslutningen torsdag - som er fattet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

- Slik vi ser det er avgjørelsen definitiv - selv om begrunnelsen ikke vil bli offentliggjort før fredag. Vi har også fått informasjon om dette fra vår driftsoperatør Hero , sier Midgård.

115 beboere

Mo er et desentralisert mottak med 35 boenheter fordelt i hele kommunen. Administrasjon er lokalisert i «Telenorbygget» i sentrum, ved siden av Idrettshallen og Grong kjøpesenter. Mottaket har i dag en kapasitet på 180 plasser, men har ifor øyeblikket omlag 115 beboere.

- Nedleggelsen vil få store konsekvenser for lokalsamfunnet Grong. Ikke minst fordi vi kjøper norskopplæring - og leier en masse boliger i kommunen, sier Midgård.

Ikke noe stort sjokk

Grong mottakssenter har totalt en arbeidsstokk åtte ansatte - fordelt på 6,5 årsverk.

- Hvordan ble nyheten mottatt av de ansatte?

- Det var nok litt slik at vi ventet på nyheten fordi det er kjent at mange andre mottak i landet skal nedlegges. Dermed var det ikke noe stort sjokk, men vi synes det er synd for beboerne - som har et godt og trygt bomiljø.

De 115 beboerne kommer fra Syria, Irak, Iran og Eritrea.

Overrasket ordfører

Ordfører Skjalg Åkerøy ( Ap) fikk nyheten om nedleggelsen formidlet fra UDI torsdag.

- Den telefonen kom brått på. En svært overraskende og trasig beskjed å få. Hva det vil bety vet vi ikke helt ennå. Vi skal ha et møte fredag morgen- og vil også høre med UDI om det kan være muligheter for forlengelse, sier han.

Mangfoldet blir borte

Ringvirkningene av nedleggelsen blir omfattende for lokalsamfunnet.

- Det er klart at det vil bety mye økonomisk for omsetningen i butikker når kjørepkraften fra 120 personer blir borte, men konsekvensene for kommunen blir også store; ikke minst for den kommunale økonomien, for skolen og barnehagesektoren.

Åkerøy fremhever også at en annen dimensjon i lokalsamfunnet blir borte.

- Det vil merkes at mangfoldet, det internasjonale innslaget i befolkningen vi har bygd opp etter 17 års drift av mottaket, vil forsvinne. sier ordføreren.