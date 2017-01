To menn siktet for dødsvold i Melhus

Ytterligere én mann er siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann i slutten av 30-årene ble funnet død på Ler i Melhus i Sør-Trøndelag.

Mannen ble pågrepet torsdag kveld, men ble løslatt etter avhør, opplyser Trøndelag politidistrikt fredag.

Fra før er en mann i 20-årene siktet for samme voldsutøvelse. Han skulle etter planen avhøres torsdag og fredag, men avhørene er utsatt etter ønske fra siktede. Derfor er det ikke avklart om mannen skal framstilles for varetektsfengsling.

Siktelsen tyder på at det har vært en voldsom konfrontasjon som førte til at den ene mannen døde. Ifølge politijurist Jørgen Aunet i Trøndelag politidistrikt er det både tekniske funn og vitneopplysninger som knytter mannen til åstedet på Ler i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og til voldsutøvelsen siktelsen bygger på.

Det er ventet at obduksjonen av avdøde torsdag ettermiddag vil gi ytterligere avklaringer rundt dødsårsaken.

– Vi jobber med å finne ut mer om vedkommendes eventuelle rolle i saken, men etterforsker fortsatt bredt, understreker Aunet overfor NTB.

Siktede skal avhøres torsdag kveld. Det er foreløpig usikkert hvordan han stiller seg til siktelsen, ifølge forsvareren, advokat Arve Opdahl.

– Jeg har ikke fått fullt innsyn i saken dokumenter ennå og har kunne snakket overordnet med min klient, sier Opdahl til NTB.

Funnet død

Trøndelag politidistrikt fikk onsdag klokken 12.58 melding om at en livløs person var funnet i en bolig ved Ler i Melhus. Mannen ble kort tid etter erklært død på stedet.

Aunet bekrefter nå at avdøde var en kjenning av politiet fra tidligere forhold, men avviser å gi opplysninger om hvilken relasjon det var mellom ham og den siktede. Aunet vil heller ikke svare på om avdøde og siktede tilhørte noe spesielt, kriminelt miljø.

Det ble tatt flere avhør onsdag kveld og natt til torsdag, og politiet fortsetter med avhør, tekniske undersøkelser og taktisk etterforskning.

– Etterforskningen fortsetter med fullt trykk. Politiet følger flere tråder, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå i detalj om hva vi jobber med, sier Aunet.

Etterforsker knivepisode

Et moment er imidlertid om dødsvolden i Melhus onsdag har sammenheng med en alvorlig voldsepisode i den samme leiligheten sist helg, bekrefter Aunet.

– Det er noe av det vi ønsker å avklare, sier han.

En nabo som Trønderbladet snakket med onsdag, fortalte at politiet natt til lørdag rykket ut til boligen på Ler etter en knivstikking. To blodige personer hadde sagt til politiet at de hadde blitt angrepet med kniv og øks.

En mann i trettiårene er siktet for grov kroppskrenkelse mot de to andre etter denne hendelsen. (NTB)