Vurderte evakuering etter jordras ved Aunfossen i Harran

Raset gikk like ved et bolighus og dro med seg et naust som sto like ved. Raset ble oppdaget torsdag ettermiddag. Jordraset er på 15 x 20 meter, ifølge politiet.

Barna oppdaget raset

Raset har gått hos Tor Erik Wibe. Han forteller til Trønder-Avisa at det var barna som oppdaget raset da de kom hjem fra skolen torsdag ettermiddag.

– De hoppet av skolebussen og så raset. Da ringte de meg, forteller Wibe.

Raset hadde da dratt med seg naustet på eiendommen. Det ligger nå halvveis ned i Namsen. Wibe forteller at det er geolog på veg til stedet sent torsdag ettermiddag.

– Han skal undersøke grunnen og vil beslutte om vi skal evakueres eller ikke.

Ikke evakuering

Avdelingsleder for kommunalteknikk, Kjell Brauten, var på stedet for kommunen.

– Nå er både vi i kommunen, politiet og NVE her. Vi vil konkludere om det blir evakuering, sa han klokken 17.40.

Klokken 18.00 forteller politiet at det ikke blir foretatt evakuering av Wibe og resten av familien.

– Boligen står på sikker grunn. Ikke evakuering, opplyser politiet.

15 meter unna huset

Raset gikk kun femten meter fra husveggen.

– Det er ikke særlig hyggelig, sier Wibe.

Onsdag var det meldt om økt aktsomhetsnivå (nivå 2) for jordskred i hele Nord-Norge samt Nord-Trøndelag.

Trønder-Avisa følger saken.