Fire utforkjøringer på E6 ved Røra

Fredag morgen har det vært fire utforkjøringer på omtrent samme sted på E6 ved Røra.

Den første bilen havnet i grøfta like før klokken 07.00, mens den andre kom seilende på samme sted halvtimen senere. Litt senere kom det to til og kjørte utfor vegen på nesten samme sted.

– Kaotiske tilstander

– Det er nærmest kaotiske tilstander på E6 nord for Røra nå. Vi har tre patruljer på stedet hvor fire kjøretøy har havnet i grøfta uavhengig av hverandre, sa Dag Hjulstad som er operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa klokken 07.45.

Det er ikke meldt om alvorlige personskader etter hendelsene, men politiet advarer om at det stedvis er veldig vanskelige kjøreforhold på E6 mellom Steinkjer og Levanger fredag morgen.

– Det er lynglatt, tåke og dårlig sikt. – Kjør forsiktig, er rådet fra politiet.

Trafikken gikk smått

Ifølge politiet fikk Statens vegvesenet beskjed om å sørge for at vegen ble fremkommelig.

– Trafikken på E6 gikk smått som følge av hendelsene, opplyser politiets operasjonssentral.

Vegen er ryddet

Utforkjøringene har skjedd på samme strekning med noen hundre meters mellomrom.

Like etter klokken 08.30 meldte politiet at den siste av de fire bilene var hentet opp fra grøfta og at vegen dermed var ryddet.

– Trafikk går å som normalt, opplyste politiet.