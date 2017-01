Ingen fly landet på Værnes på fem timer

Værnes lufthavn har store problemer på grunn av tett tåke fredag ettermiddag. Ingen fly landet på flyplassen mellom klokken 11.38 på formiddagen og 16.30 fredag ettermiddag.

– Det er rett og slett veldig dårlig sikt. Vi kan ikke lande fly på Værnes på grunn av flysikkerheten, sa Lasse Vangstein, pressetalsmann for Avinor i 15.30-tiden fredag.

Klokken 16.50 ble det opplyst over høyttaler på Værnes om at ett fly har landet og at man håpte på flere. Klokken 17.50 var flere på vei.

Sirklet i lufta

Flere fly sirklet i lufta over flyplassen på ettermiddagen og noen har snudd. Enkelte fly fikk ta av, men siden Værnes ikke er hovedflyplass for så mange selskaper, var det begrenset mengde med fly på bakken.

– Det får ringvirkninger at ingen har landet. Da er det ikke veldig mange fly som har fått til å ta av heller, sa Vangstein.

Risikerer å få solokonsert med Bjarne Brøndbo i baris om ikke bandet får letta fra tåkehavet

Han håper at alle problemene løser seg iløpet av kvelden.

– Det skal komme litt vind som kan ta med seg tåka utover kvelden. Vi håper og tror at det letter i 17-tiden, sa Vangstein klokken 16.00.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det er mange folk som skal fly både på reise og hjem til helga og Værnes fylte seg opp. Pressetalsmann Vangstein sa at folk likevel måtte møte som vanlig.

– De reisende anbefales å møte som vanlig på Værnes, og ellers forholde seg til informasjon fra flyselskapene.