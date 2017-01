Politiet mener styreleder tappet egen bedrift for 42 millioner

En styreleder på Innherred er tiltalt for grovt økonomisk utroskap.

Ifølge tiltalen skal styrelederen ha tappet bedriften han også jobber i for 42 milioner kroner.

Transaksjonene skal ha foregått over en periode på fire år. Den siste i august 2015.

— Pengene anses som tapt

Politiadvokat Amund Sand sier at det er lånt ut penger i strid med selskapets interesser, og at pengene er å anse som tapt for bedriften.

— Tiltalte erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, men det er ikke uenighet om de faktiske forholdene, slik vi ser det, sier politiadvokaten.

Mener politiet tar feil

Den tiltalte styrelederen sier at politiet har tatt fullstendig feil i saken, og påstår at både daglig leder og styreleder er samstemte når det gjelder hva som har foregått med selskapets økonomi.

Trønder-Avisa har vært i kontakt med daglig leder i bedriften, men han ønsker ikke å kommentere saken.

