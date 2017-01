Resten av D.D.E satt fast på Værnes, men Bjarne tok toget

Ingen fly landet på Værnes mellom klokken 11.38 og 16.30 fredag. Mange var dermed tåkefaste på grunn av været i Stjørdal, og ei stund spøkte det også spøke for en D.D.E-konsert som skal være i Telemark fredag kveld.

Bjarne Brøndbo sto av toget i Bø i Telemark akkurat da Trønder-Avisa snakket med han klokken 16.30. Han sa da at det uansett ville bli konsert, men at tåka måtte lette for at det ikke skulle bli solokonsert på publikum på Kroa.

– Jeg håper de andre kommer, ellers blir det meg og et piano i bar overkropp. Det hadde vært noe! sa Brøndbo til Trønder-Avisa.

Det er nok langt i fra det verste å oppleve for de som har billett til D.D.E-konserten, men Bjarne håpte og trodde at han fikk med seg fullt band.

– Sønnen min gikk akkurat på et fly i Oslo som skal til Trondheim, så det er håp, sier han.

Har ikke konserter på vinteren

Og bandet kom seg til Telemark. Klokken 17.30 fikk Trønder-Avisa bekreftet av studentforeningen i Bø at flyet med bandet hadde lettet fra Værnes.

Selv om det hadde landet fly klokken 16.30, var ikke lillebror Eskil Brøndbo ved så godt mot som Bjarne. Han ventet siden klokken 12.30 på et fly som skulle lette 13.30. Og lenge så det mørkt ut for konserten på Kroa.

– Vi sitter her og venter så lenge det fortsatt er håp, men det ser mørkt ut, sier Eskil fra gaten.

D.D.E-Eskil forteller at de vanligvis ikke holder konserter langt unna Trøndelag på vinteren nettopp på grunn av risikoen med vær og føre.

– Men vi tok et unntak for studentene i Bø.

Tacolørdag

I tillegg til D.D.E er det mange flere som må endre planer for helga på grunn av tåka. Mari Holth fra Oslo skulle egentlig hjem til Oslo, men måtte ta ut kofferten og prøve å komme seg nedover på et annet vis.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Vi har fått beskjed fra flyselskapet om å hente kofferten og møte i informasjonskranken, så nå får vi se, sier Holth.

Hun skulle hjem til familien for tacofredag, men den må vente.

– Vi får ta tacolørdag i stedet. Været kan vi ikke gjøre noe med, sier hun.