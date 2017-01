Robert Eriksson vil fortsette i politikken

Eriksson røyk ut av regjeringen før jul i 2015, siden da har hans eneste politiske tilknytning vært vervet i Frps sentralstyre.

Den rollen ønsker han nå å fornye. Han har meldt tilbake til valgkomiteen i eget parti at han er aktuell for en ny periode i styret.

– Jeg syns partiet er inne i en veldig spennende periode. Selv med fire år i regjering ligger vi og vaker rundt valgresultatet sist. Jeg går inn i mitt 28. år som medlem i Frp, og har 20 års erfaring fra folkevalgt arbeid på alle nivå. Jeg har både energi og kraft, og er veldig motivert for å bidra, sier Eriksson til Trønder-Avisa.

Oppdaterer partiledelsen

Han jobber i PR-selskapet MSL, og er manager i selskapets samfunnsavdeling.

– Du jobber i kommunikasjonsbransjen. Gjør en fortsatt plass i sentralstyret deg mer attraktiv i den bransjen?

– Nei, det vil jeg ikke påstå. Generalsekretæren og partilederen får hele tiden oppdatering på hvilke kunder jeg jobber på. Jeg deltar ikke på behandlinger i sentralstyret som berører eller er i grenseland til å berøre dem, sier han.

Ulike roller

– Men menneskene er jo de samme menneskene som kunder har behov for en inngang til?

– Jo, men jeg er veldig tydelig på at "jeg jobber for den kunden, og nå er jeg på jobb", så det ikke er tvil om det er Eriksson som sentralstyremedlem eller rådgiver som kommer, sier han.

Frps sentralstyremedlemmer har frist til 1. februar med å svare partiets valgkomité, og den store diskusjonen har vært om nestlederne Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen ønsker å fortsette. Begge gir seg nemlig på Stortinget.

Angrer ikke

Eriksson takket nei til renominasjon som Frps listetopp i Nord-Trøndelag. Det angrer han ikke på.

– Jeg brukte lang tid på å finne ut om jeg skulle ta gjenvalg eller ikke. Etter lange og grundige avveininger kom jeg fram til at det var rett å takke nei.

Han har tidligere vært åpen på at han ønsket å fortsette i regjering.

– Jeg bærer ingen nag til det, men er evig takknemlig for muligheten til å sitte i Frps første regjering i 26 måneder. Hvis landsmøtet ønsker jeg skal bidra videre, stiller jeg meg til disposisjon for partiet. Skulle landsmøtet si at nå bør nye koster komme inn, oppfatter jeg ikke det som et nederlag i det hele tatt, sier Eriksson.