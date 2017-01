Skal vurdere skråparkering

Tirsdag denne uka vedtok hovedutvalget i teknisk å sende saken ut på høring. I saken er det flere forslag til mulige parkeringsplasser i sentrum. Ett av tiltakene som vil gi flest parkeringsplasser, er skråparkering i Kongens gate.

Dette har det også vært før i Steinkjer, men administrasjonen anbefaler i utgangspunktet ikke en slik løsning. Årsaken er at det anses å være mer trafikkfarlig, både for folk og biler.

Kan bli korttidsparkering

– Innstillingen fra rådmannen er å ikke gå inn for skråparkering. Grunnen til det er blant annet at det er en markant økning i ulykkesstatistikk når man endrer fra langsgående til skråparkering. I tillegg ligger det infrastruktur i fortauet som vil gjøre en slik oppbygging veldig dyrt. Samtidig, dersom vi kun går mot dette, så har vi jo løst nøyaktig ingen ting. Derfor må vi ha flere alternativer, sier utviklingssjef Gunvor Aursjø i Steinkjer kommune.

Derfor foreslår de å gjøre om langtidsparkeringen ved Rismelen til korttidsparkering, slik at denne blir bedre tilrettelagt for kunder som skal besøke sentrum for å handle. De vil også foreta bedre oppmerking av de langsgående parkeringsplassene i Kongen gate.

I tillegg har de funnet flere potensielle enkeltparkeringsplasser i og rundt sentrum som kan etableres uten større fysiske inngrep. Alle disse forslagene blir nå sendt på høring, inkludert forslaget om skråparkering.

Kort høringsfrist

– Det blir en kort høringsrunde, og vi har som ambisjon at saken skal behandles i neste hovedutvalgsmøte, som er i starten av mars, sier Gunvor Aursjø.

Bakgrunnen for saken er at man ønsker å gjøre det enklere for kundene til næringslivet i sentrum.

– De opplever at parkeringsplassene i sentrum er for langt unna, og de plassene som ligger nærme er det for få av, sier hun.