Sp: Asylmottak i distriktene bør beholdes

Det er dårlig politikk både for distriktene og integreringen, mener Senterpartiet.

Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Mottakene ligger i hele landet, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned.

– Det er merkelig når man har vært opptatt av å unngå konsentrasjon rundt de store byene at de velger å bygge ned først og fremst i distriktskommunene. God integrering begynner i mottaksfasen, og det er mindre problematisk å få integrert beboere i distriktene, sier stortingsrepresentant Heidi Greni i Senterpartiet til NTB.

Årsaken til nedleggelsen er at det kommer færre asylsøkere til landet. I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på asylmottak i Norge. I januar i år er tallet snaut 13.000.

Gettoisering

– Antall mottaksplasser må selvfølgelig justeres etter behov, men man bør først og fremst redusere i sentrale strøk der det er fare for gettofisering. I distriktene blir beboerne lettere integrert, sier Greni.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.

De fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid. I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

Konsekvenser for kommunen

Et av mottakene som legges ned er Grong Mottakssenter i Nord-Trøndelag, som i dag har 115 beboere og åtte ansatte. Mottaket har vært i drift i 17 år. Ordfører Skjalg Åkerøy (Ap) synes det var en trist beskjed å få.

– Det er klart at det vil bety mye økonomisk for omsetningen i butikker når kjøpekraften fra 120 personer blir borte, men konsekvensene for kommunen blir også store; ikke minst for den kommunale økonomien, for skolen og barnehagesektoren, sier han til Trønder-Avisa.

Dersom nedgangen i antall asylsøkere til Norge fortsetter, vil UDI nedjustere mottakskapasiteten ytterligere utover året.

I de tre første ukene i år er det kommet 280 asylsøkere til Norge. 116 av disse er hentet fra Hellas og Italia fordi Norge deltar i EUs relokaliseringsordning. 1.500 asylsøkere skal overføres i løpet av 2016-2017.