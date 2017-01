Advarer mot hundemat med spiker

Det er bloggeren Lotte Hoel som omtaler saken. Hennes egen rottweilervalp fant en dentastix (tyggepinne) på bakken - fylt med småspiker nylig.

Hunden ble ikke skadet, men hun informerte om tilfeller via grupper på facebook - og fikk massiv respons fra Trøndelag.

- Det viste seg at flere hadde opplevd lignende tilfeller, både på Lade, Tiller, Sentrum, Byåsen, Saupstad og Stjørdal, sier Hoel.

Pølser med spiker

Dette ble raskt spredd i sosiale medier og reaksjonene lot ikke vente på seg.

- Politiet er varslet flere ganger, og de skulle hjelpe til å advare folk på Twitter, men det har ikke skjedd. Jeg tok derfor kontakt med NOAH - som også har fått informasjonen, sier hun.

Fredag kom det informasjon om ni nye tilfeller med dentastix, og også kjøttpølser med spikerinnhold - både fra Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Heftig delt

Hoel håper nå at politiet tar tak i saken over helga.

- Dette må jo være straffbart. Hvis et dyr faktisk må skade seg kraftig eller dø, for at folk skal reagere og ta grep, er det utrolig trist, sier hun.

Til Trønder-Avisa sier Hoel at det er allerede 3000 delinger på saken, og over 50.000 lesere siden kl 14.00 i dag.

- Jeg vet ikke mer konkret før politiet ringer meg igjen mandag morgen. Men dette er utrolig alvorlig, og det er tydelig at flere reagerer kraftig, sier Lotte Hoel.