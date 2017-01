Feiret 40-årsdagen med åpen dag

Verdal Videregående skole fyller 40 år i år, og inviterte i den anledning til åpen dag lørdag. Rundt 200 mennesker, både elever, lærere, foreldre og besteforeldre, møtte opp.

Her ble alle programfagene skolen tilbyr representert. Besøkende fikk også et innblikk i skolehverdagen både til de som går her, og de som er jobber ved skolen.

Både rebusløp, servering og quiz sto på programmet , så her er det noe å se for alle og enhver.