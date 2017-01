Stjørdal: Klåfingret mann avvist av kvinne

Politiet fikk meldingen om hendelsen fra et utested i Stjørdal sentrum klokka 01.39 natt til søndag.

Etter å ha vært på stedet konkluderer politiet med at det verken er noen sak for dem eller for helsevesenet.

- Mannen skal ha falt ned ei trapp etter å ha fått en dytt av kvinnen. Dette ble utløst av at han fulgte etter kvinnen og var veldig pågående, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen.