Dette synet møtte lastebil-kontrollørene i Verdal

– Under en bremsetest av vogntoget i kontrollhallen ble det konstatert null bremseeffekt på ett av hjulene på tilhengeren.

– Etterpå ble det foretatt en teknisk kontroll av tilhengeren, og da ble det oppdaget at bremseskiven på dette hjulet var defekt, samt at den ene bremseklossen var borte, som bildet viser.

Det sier kontrollør Roar Susegg etter sjekken av lastebilen de stanset under Statens Vegvesens kontroll i Verdal torsdag ettermiddag og kveld.

– Meget uheldig

Føren ble stanset i 18.30-tiden, og fikk umiddelbart forbud mot videre reise etter undersøkelsen.

Susegg sier innfestningen til bremseklossene også var revet av, i tillegg til at bremseklossen forlot bremsekaliperen.

– Små metallbiter av bremseskiven hadde begynt å løsne, så bremseskiven holdt på å gå i oppløsning, oppsummerer han, og sier utfallet dermed kunne blitt svært alvorlig.

– Når en bremseskive faller fra hverandre kan det fort hende at hjulet låser seg, noe som er meget uheldig.

Sendt direkte til verksted

Føreren fikk en mangellapp etter funnet, og et bruksforbud for lastebilen som ble fulgt direkte til nærmeste verksted for å ordne opp i forholdene.

– Dette er ikke noe som har skjedd over natta, så det har nok vært slitt i ganske lang tid, sier Susegg.

– Sjåføren var også glad for at vi fant ut av dette, slik at han kunne få ordet opp i forholdet.

Det var også sprekker i akselopphenget på tilhengeren som må repareres før videre kjøring