Nord universitet starter samisk lærerutdanning

Det melder universitetet selv i en pressemelding fredag, hvor de forteller at graden er tiltenkt å bli en masterutdanning.

– 6. februar er det hundre år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim. Dette blir markert over hele landet, så også ved Nord universitet, står det i meldingen, som sier universitetet har et nasjonalt akademisk ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og historie i lærerutdanningen.

Les også:

– Måten vi har behandlet sørsamene på gjennom flere tiår er en skam Fylkesmann Inge Ryan mener det er på tide at sørsamene blir en naturlig del av Nord-Trøndelag.

Bevilget penger

Prosjektet skal også ha fått bevilget penger av Fylkesmannen i Nordland, går det frem i meldingen.



Førstelektor Asbjørn Kolberg, som er med i prosjektgruppa som jobber med den nye læreutdanningen, forteller at det er en kritisk mangel på sørsamiske og lulesamiske lærere i Norge.

– Her vil studentene kunne ta sin samiske fordypning og samtidig være en del av et større kull, uten at studieløpet må forlenges, sier Kolberg, som legger til at det for tiden er en kritisk mangel på sørsamiske og lulesamiske lærere.