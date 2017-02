Saniteten støtter ski og skiskyting i Frol

Hver tirsdag har ski- og skiskytetravdelingen i Frol idrettslag felles trening i skianlegget i Storlidalen. Da er det åpent for folk i alle aldre.

I forbindelse med disse tirsdagstreningene ble det også satt i gang et prosjekt med kveldsmat i etterkant av trening.

Lavterskeltilbud

– Vi ønsker å sette fokus på kosthold, og serverer derfor gratis havregrøt og drikke til alle som kommer innom skihytta etter trening, opplyser Berit Ressem i Frol ski og skiskyting i en pressemelding.

– Vi har et ønske om at dette skal være et lavterskeltilbud som vi ikke skal tjene penger på. Det koster imidlertid å lage mat til 25-30 personer en gang i uka. Derfor søkte vi om støtte til dette hos Frol sanitetsforening, forteller Ressem.

– De var veldig positive til dette tiltaket og har gitt oss midler slik at vi kan gjennomføre dette. Forrige tirsdag hadde vi besøk av to blide sanitetsdamer, Wigdis Flatås og Toril Munkeby. De fikk omvisning i skihytta og servering av grøt og kaffe, opplyser Ressem.

Sosial arena

– Tidligere opplevde vi at mange småbarnsfamilier forsvant hjem til kveldsmat og leggetid uten å ta turen innom skihytta. Dermed mistet de en viktig sosial arena, som vi ønsker å stimulere til. Nå har ungene, og de voksne, oppdaget havregrøten vår, og mange har derfor valgt å legge kveldsmaten til skihytta før de kjører hjem, kan Ressem fortelle.

– Dette setter vi stor pris på, og det gleder oss å se barn, ungdommer og voksne kose seg sammen etter trening. I år har vi plukket masse blåbær, som smaker ekstra godt å ha på grøten, reklamerer Berit Ressem, som er opptatt av at ungene velger havregrøt og frukt/bær i stedet for en sjokolade.

Skileik

Samtidig som ski og skiskyting kjører sine faste treninger, har idrettslaget nå åpnet for skileik for barn i alle aldre. Her blir det organisert noen enkle øvelser for de som ønsker å delta. Det blir også preparert akebakker og små hoppbakker for de som ønsker å prøve dette. I tillegg er det kjørt korte kurs for voksne som ønsker litt hjelp med tanke på skiteknikk.

Tanken bak disse kveldene er å samle folk i forskjellige aldre for at de skal få oppleve gleden ved snø og skileik. Frol idrettslag ønsker at flest mulig skal oppdage de flotte fasilitetene i Frolfjellet skisenter, med fine preparerte løyper og nybygd, flott skihytte.

Stedet er spesielt ideelt for småbarnsfamilier pga nærhet til løyper og bakker og åpent sanitæranlegg.