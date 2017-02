Storbrann i Steinkjer

Det brenner i et uthus på en gård i området Lerkehaug/Henning.

Leieboer oppdaget storbrannen Så røyk og hørte knitring.

Ikke fare for liv

Ifølge Trønder-avisas reporter står flere bygninger i fare for å ta fyr.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Reinsborg opplyser om at driftsbygningen er tom, og at det ikke skal være fare verken for dyr eller folk.

– Det er det vi vet per nå, sier han.

Sikre verdier

Parkeringen for bakre sti til Oftenåsen er på baksiden av gården. Det jobbes nå med å flytte/redde biler. Bruker traktor til å slepe vekk bilene, ifølge avisas reporter på stedet.

– Flere personer har nå tatt seg inn i våningshuset på gården, for å sikre gjenstander/verdier.

Videre rapporteres det at avstanden mellom brennende uthus og våningshuset er maks fem meter. Innsatsen rettes mot å forsøke å redde bolighuset.

Politiet ankom stedet rett før klokken 14.00.

Trønder-avisa følger saken.