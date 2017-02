- Viktig at noen utenfra ser hva som skjer

Ellinor Marita Jåma fra Røyrvik er leder for Norske Reidriftssamers Landsforbund - og betrakter den avtroppende fylkesmannen som en viktig talsperson for sørsamene.

- Jeg har kjent ham siden jeg var liten "tausunge", og har sagt det mange ganger før. Vi trenger sånne som ham - og er takknemlig for at han setter ord på sørsamenes situasjon. Det har stor betydning, sier Jåma.

Følger opp med handling

- Har det betdning at han påpeker usynliggjøringen av sørsamene akkurat nå, like før 100-årsjubileet?

- Ja, men han har vist et stort engasjement for sørsamene i mange år - og også vist det i handling, ikke bare gjennom ord. Samtidig er jeg glad for at jubileet i Trondheim er med og løfter opp det sørsamiske miljøet. Håpet er det styrker det sørsamiske enda mer, sier hun.

Nye forbilder

Jåma påpeker at sørsamene er en minoritet i minoriteten - og at sørsamene ofte kommer i skyggen av "det nordsamiske".

- Folk flest forbinder samer med Finnmark, men historien viser at sørsamer har hatt en sentral rolle både ved det første samemøtet i 1917 og dannelsen av Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Hun synes også det er sterkt at det vokser fram en ny generasjon sørsamiske forbilder - blant annet med skuespilleren Lena Cecilia Sparrok fra filmen "Sameblod" i 2017. Og ikke å forglemme Ida Brandsfjell som prosjektleder for Tråante.

Hun har gjort et formidabelt arbeid med å legge til rette for at samene kan møtes i Tråante i neste uke.

- Det gjør meg utrolig glad og stolt, sier Ellinor Jåma.