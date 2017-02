Førsteklasses om klasse 10C

Gjennom en uke i oktober fulgte Adresseavisen klasse 10 C på Charlottenlund ungdomsskole i Trondheim, som resulterte i et multimedia-prosjekt som førte til journalistikk om en lesergruppe som gjerne blir beskrevet som fraværende.

Imponert over lagarbeidet

Juryen til Den trønderske journalistprisen, som ble delt ut under den årlige Hellkonferansen lørdag kveld, beskriver vinnerbidraget nyskapende. Klasse 10C vant både kategorien featurejournalistikk og hovedprisen - Den trønderske journalistprisen.

«Gjennom å følge en helt vanlig skoleklasse, en helt vanlig uke på et helt vanlig sted greier et bredt sammensatt team ikke bare å gi oss et innblikk i skolehverdagen, men også sette søkelys på temaer som berører ungdom og belyser samtiden. Samlet er prisvinneren et imponerende journalistisk arbeid som tar i bruk et bredt spekter av publiseringskanaler», beskriver juryen.

På Adresseavisens vinnerlag var det en rekke medarbeidere: Grete Holstad, Norunn Bergesen, Rune Petter Ness, Espen Bakken, Jonas Nilson, Glen Musk, Frank Lervik, Ingrid Meisingset, Marit Bardal og Hilde Skjesol sørget alle for at Klasse 10C ble eksponert i alle kanaler.

Inspirasjonen kom fra NRKs suksess med sakte-TV. Målet var å lage journalistikk som i form og innhold appellerte til unge lesergrupper.

«Resultatet ble et prosjekt som engasjerte alle aldersgrupper. Juryen er spesielt imponert over lagarbeidet på tvers av avdelinger, både når det gjelder det journalistiske innholdet og tekniske løsninger. Adresseavisens utviklingsprosjekt «Klasse 10C» viser hvordan prisvinneren ikke bare tar ungdom på alvor, men også behovet for redaksjonell nyskaping».

Storeslem

Adresseavisen ble, nær sagt som vanlig, kveldens vinnere når trønderske medier hyller seg selv. Midt-Norges frie stemme vant også pris for sin dekning av terrorangrepene i Brusse, og avisas radarpar Mari By Rise og Lajla Ellingsen ble tildelt hedersprisen under gallamiddagen lørdagkveld. Juryen peker på at det er avgjørende for å skape et velfungerende demokrati å ha journalister som avdekker maktmisbruk og skjulte forbindelser:

«I en tid hvor journalistikken er under press finner juryen det spesielt viktig å løfte fram denne typen innsats. Årets vinnere av hedersprisen har markert seg med avslørende og vesentlig journalistikk i en årrekke, nå sist med serien «Gulltomtene» i Adresseavisen. Juryen ønsker å gi årets hederspris til to makeløst dyktige journalister som gjennom sitt arbeid ivaretar en helt sentral samfunnsoppgave, og som kolleger i hele Norge har mye å lære av både når det gjelder metode og pågangsmot».

De øvrige prisene

I kategorien lokaljournalistikk stakk avisa Fosna-Folket, med redaktør Alexander Killingberg og journalistene Skjalg Ledang og Knut Inge Blix Furuseth i spissen, av med prisen, for sitt arbeid med å avsløre millionavtalen til rådmannen i Leksvik. I forbindelse med sammenslåingen med Rissa, sikret rådmannen seg en arbeidsavtale om den nye kommunens kommuneadvokat. Avtalen sikrer rådmannen blant annet 3,7 millioner kroner i etterlønn dersom han slutter.

Prisen for nyhetsjournalistikk ble vunnet av Sophie Bergersen og Chris Ronald Hermansen i TV2, for sin avsløring av «kataloghaiene» - nummeropplysninga 1801 som svindlet til seg penger fra små og store bedrifter.

Frilansfotograf Therese Alice Sanna vant prisen for bildejournalistikk, for bildene hun tok i forbindelse med reportasjen «Håp i havet» som sto i VG Helgs fotospesial. Reportasjen handler om øyrekken Froan, 40 kilometer vest for Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag, hvor innbyggerne på Sørburøy klorer seg fast - med åtte elever på skolen.

Håvard Karlsen, Karoline Paulsen Årrestad og Sigurd Steinum fra radioprogrammet Norgesglasset i NRK P1, fikk lørdag kveld hederlig omtale for sitt arbeid med temaet «Psykisk helse hos eldre».

«Ved å sette søkelyset på psykisk helse hos eldre har prisvinneren fått frem sterke historier, fakta om vanskelige problemstillinger, men også mulige løsninger og veier til hjelp for alle som berøres av en utfordrende alderdom», heter det i begrunnelsen fra juryen.