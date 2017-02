SV vil avvikle trafikkgiganten AtB

Det heleide fylkeskommunale selskapet AtB administrerer og drifter kollektivtransporten i Sør-Trøndelag, mens det i Nord-Trøndelag er fylkeskommunen selv som gjør denne jobben.

– Fjern AtB

Når de to slår seg sammen, ønsker SV å legge ned hele selskapet.

– Vi ser konturene av at AtB skal fortsette å ta seg av Trondheim, mens fylkeskommunen skal ta seg av resten. Vi mener det er uheldig. Samme institusjon bør gjøre begge deler, så vi ikke skaper et skille mellom Trondheim og resten. Derfor mener vi det retteste er å fjerne AtB og trekke alt inn i fylkeskommunens administrasjon.

– For lite politisk kontroll

På det felles årsmøtet for de to trønderske SV-lagene i helgen ble det vedtatt en uttalelse som anbefaler nedleggelse. Partiet mener organiseringen i AS gir for liten politisk kontroll.

I samme uttalelse ønsker SV også å jobbe mot hele systemet med anbudskonkurranser av kollektivtransporten, og heller inngå kontrakter direkte. Dette er en mer krevende endring, fordi anbudsutsettelse av kollektivtransport er pålagt gjennom EØS-systemet.