Komfyrbrann i Namsos - ingen skadet

Klokken 17.08 mandag ettermiddag kom det melding om en brann i Namsos. Nødetatene rykket ut til stedet, memn da de kom fram var brannen slukket.

– Ingen brann på stedet nå. Ingen personer skadet. Brannen har oppstått inne i en stekeovn, skriver politiet klokken 17.20.

21 utrykninger til komfyrbranner

Samme dag som brannen i Namsos oppsto, har Brannvesenet i Nord-Trøndelag sendt ut en pressemelding om det samme. I 2016 hadde de 21 utrykninger til komfyrbranner i fylket.

– De fleste sitter nok på en historie om da det holdt på å gå skikkelig galt på kjøkkenet. Enten om da det ringte på døren, eller da babyen begynte å skrike på soverommet. Litt uoppmerksomhet er alt som skal til for at en brann skal blusse opp og komme ut av kontroll, sier brannsjef Rigman Pents for Innherred Brann og Redning i pressemeldingen.

Krav om komfyrvakt

Brannsjefen skriver videre at det i nye boliger er krav om komfyrvakt, men at de ønsker at også folk i eldre boliger og fritidsboliger innstallerer det samme. Han har også andre tips til hva man kan gjøre for å unngå komfyrbrann.

– Hold oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen hvis du blir avbrutt i matlagingen, rengjør ventilator jevnlig og pass på at det ikke ligger brennbare ting for nær koketoppen. Ingen tar skade av å vente litt på at du skrur av ovnen, men mange kan ta skade dersom du glemmer det, sier Pents.