Solberg: Fornorskningspolitikken er et svart kapittel

– Fornorskningspolitikken er et svart kapittel i norsk historie. Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sine språk. Flere generasjoner ble opplært ti å tro at det å snakke samisk eller det å være same, var noe skambelagt, og måtte ties i hjel. Det er heldigvis ikke aktuell politikk i dag, sa statsministeren for et fullstappet torg i Trondheim under åpningsseremonien for hundreårsmarkeringen Tråante 2017.

Hun viste til at det de siste tiårene har vært et viktig formål med samepolitikken å rette opp de negative virkningene som kom av fornorskningspolitikken. Hun viste til at Sametinget, Sameloven og en egen grunnlovsbestemmelse er kommet på plass.

– Det er etablert flere viktige samiske institusjoner som alle har bidratt til å revitalisere samisk språk og samisk kultur, sa Solberg.

Samepolitisk pioner

Både Solberg og stortingspresident Olemic Thommessen berømmet den samiske svensk-norske foregangskvinnen Elssa Laula Renberg som dannet Brurskanken Samiske kvinneforening i 1910. Det var denne foreningen som samlet samene til Trondheimsmøtet som i ettertid er blitt sammenlignet med samenes Eidsvollsforsamling.

-Det vi feirer i dag er gjennombruddet for den samiske samlingstanke, foreningen av samiske interesser rundt felles politiske mål, sa stortingspresidenten.

Åpningsdagen for det aller første samiske landsmøtet har senere blitt innstiftet som samisk nasjonaldag for alle samene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Hovedmarkeringen av samejubileet er lagt til Trondheim der det i løpet av jubileumsuken skal avholdes 120 ulike arrangementer.

100-årig kamp

Fra scenen i Trondheim kom det også hilsningstaler fra de tre sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland. Den norsktalende sametingspresidenten Vibeke Larsen holdt sin tale på samisk til stor jubel fra folkemengden i Trondheim.

-Tråante feirer og markerer den 100-årige samiske kampen for våre rettigheter. Dette er et arbeid vi ikke kan ta pause fra og Sametinget skal være den som går i front, sa Larsen.

Hun understreket at den samiske samfunnsutviklingen langt fra er fullført.

-Det er en daglig kamp som alle som hører til vårt samfunn må ta del i, sa sametingspresidenten.

Under Tråante-markeringen i Trondheim møtes også de kulturpolitiske samarbeidsorganene Samerådet og sametingene i Norge, Sverige og Finland. Kong Harald var til stede under jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen mandag formiddag som er høydepunktet i den kirkelige markeringen av Tråante 2017.