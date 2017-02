Hovedutvalget sa nei til Espen og Alexandra Bech Gjørv

Paret hadde søkt om fritak fra boplikten så lenge Andreas Gjørv (86) lever og bor på gården.

Det var Høyres representant som satte fram et forslag å innvilge søknaden, men forslaget fikk ikke tilslutning fra de andre folkevalgte. Høyre fikk heller ikke hovedutvalget med på et forslag om å oversende saken til kommunestyret.

Vedtaket i hovedutvalget begrunnes med at Gjørv er en svært ressurssterk gård der personlig boplikt vil tjene samfunnet med tanke på bosetting.

Ønsker lik behandling

Vedtaket er inntrådt med vedtak i tilsvarende saker i Inderøy, og hovedutvalget legger vekt på prinsippet om lik behandling, og at en endring av praksis vil skape presedens for lignende saker. Det kan i neste omgang gi langsiktige virkninger for landbruket i kommunen.

Ekteparet Gjørv har tidligere fått fritak fra boplikten i to perioder, i til sammen fem år.

Flyttet høsten 2016

De flyttet til gården i desember 2015, men høsten 2016 valgte de å flytte tilbake til Oslo med begrunnelse i at Espen Gjørv ikke hadde lykkes med å finne en relevant jobb.

Dersom ekteparet Gjørv velger å klage på vedtaket må hovedutvalget behandle saken på nytt.

Dersom hovedutvalget står fast på sitt opprinnelige vedtak går saken videre til fylkesmann for endelig avgjørelse.