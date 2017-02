Kilden til oljeutslippet i Levanger er funnet

Siden mars 2016 har det vært et mysterie i Levangersundet. Olje har lekket ut i sjøen, men ingen har skjønt hvor den har kommet fra. Helt til nå.

I dag skriver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på sine nettsider at lekkasjen trolig stammer fra en gammel nedgravd oljetank ved gamle Staup gartnerskole. Tirsdag blir den gravd opp, og forhåpentligvis blir sundet oljefritt.

– Området på Staup ble vurdert som aktuelt tidlig i saksforløpet, sier miljøverndirektør Bjørnar Wiseth på nettsidene til Fylkesmannen.

Har ligget noen år

Oljetanken ble gravd ned for noen år siden sier Fylkesmannen. Det er i dag Levanger kommune som eier tomten, som tidligere tilhørte Fylkeskommunen.

«Fylkesmannen anmoder alle grunneiere å fjerne nedgravde oljetanker av stål før de evt. gjør skade på vannmiljø og drikkevann, da forebygging av utslipp alltid er bedre enn opprydding i ettertid» står det nå på nettsidene.

Endelig punktum

Flere områder og mulige oljekilder er sjekket siden mars i fjor, men ingenting har blitt funnet før nå. Private har også vært nødt til å sjekke sine privat fyringsoljetanker. I september ble det også brukt hunder i jakten.

– Vi er tilfreds med at kilden er funnet, slik at det nå blir satt punktum for denne langvarige utslippssaken, sier Wiseth.

