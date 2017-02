Nå blir det stille hos DAB-sinkene

Er du en DAB-sinke er du skikkelig ille ute når de fleste kanalene forsvinner fra FM-radioen 8. februar. Anton Rotvold er en av de mange som enda ikke har fått ordnet seg DAB i bilen. Trønder-Avisa traff han på Mekonomen i Steinkjer, sammen med flere andre som nå begynte å få det travelt.

– Men det er ingen krise. Blir jeg noen dager uten radio får jeg heller synge selv, ler Rotvold.

At det nå er lang ventetid for å få montert DAB i bilen bekymret heller ikke den sindige kunden.

– Jeg har tenkt å montere utstyret selv. Jeg må bare finne ut hva som er å få tak i og til hvilken pris, sier Rotvold.

Ifølge radio.no NRKs nett dekker DAB+ 99,5 % av befolkningen. Slik ser dekningskartet ut i Nord-Trøndelag. Der det er grønt, skal det være god eller meget god dekning.

Voldsom pågang

Det har vært en voldsom pågang av kunder de siste dagene kan daglig leder Arve Saltvik ved Mekonomen fortelle. De har hatt et svare strev med å få tak i nok adaptere og DAB-radioer.

– De største kundene får først, og i den divisjonen er vi dessverre ikke i Steinkjer, sier Saltvik.

Takket være hard jobbing opp mot leverandørene kan han likevel berolige DAB-sinkene med at han når har brukbare lager av nødvendig utstyrt.

– Men det kan fort snu seg. Mange vil først føle på problemet når nettet slukkes. Da er det førstemann til mølla som er sikret levering, sier Saltvik.

Lang ventetid på verkstedet

Men får du sikret deg utstyr, er verkstedet fullbooket på montering minst en uke fram i tid. Og det er ingen grunn til å tro at pågangen blir mindre når de riksdekkende kanalene blir borte for lytterne i Nord-Trøndelag.

Flere bilverksteder reklamerer nå med ferdigmontert adapter for rundt 3.000 kroner. Saltvik anbefaler likevel å vurdere å bytte radio hvis du har en eldre bilmodell.

– Slutter radioen å virke hjelper det ikke at du har en slitter nytt adapter, sier Saltvik.

På de eldste bilene trenger ikke dette å koste mer en et par tusenlapper. Ønsker du å bytte i nyere biler med betjening fra rattet, snakker vi om en helt annen pris. Da må du kalkulere med 10.000 kroner og oppover.

Mulig å strømme fra mobilen

Det kan også være et alternativ å strømme internettradio via mobilen. Enten via ledning eller bluetooth. I så fall krever loven at mobilen settes fast i en krybbe for at du skal kunne operere den.