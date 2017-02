Seks mistet autorisasjonen som helsepersonell

Det går fram av ferske tall fra Statens helsetilsyn.

I tillegg var det også seks som fikk advarsler.

Det har aldri tidligere vært flere som har fått tilbakekalt autorisasjonen i Nord-Trøndelag. Også i 2017 har det allerede vært flere lignende saker.

– Dette er meget alvorlig, og meget trist, sier fylkeslege Marit Dypdal Kverkild.

På landsbasis ble 120 autorisasjoner inndratt i 2016. Dette var en tilbakegang på 26 prosent, noe helsetilsynet mener skyldes at man i 2015 hadde et prosjekt for å få ferdigbehandlet gamle saker som hadde ligget lenge.

Rusmisbruk og tyveri

Av statistikken til helsetilsynet går det fram at rusmisbruk og tyveri av legemidler utgjør hovedårsaken til autorisasjonstapene.

79 av de 120 sakene omhandlet rusmisbruk, mens 25 omhandlet tyveri av legemidler.

Helsefaglig svikt og atferd som ikke er forenlig med å jobbe som helsepersonell er også tema som går igjen i sakene som har endt med tap av autorisasjon.

28 leger

28 leger og 52 sykepleiere var blant de 120 som mistet autorisasjonen. I tillegg kommer 24 hjelpearbeidere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere.