Slår ring om mottaket

I kveld viste innbyggerne i Grong hjertevarme og slo ring om mottaket. Og sa dermed klart ifra til UDI at vedtaket om nedleggelse

er feil.

– Rørende

– Det er rørende å se et så stort engasjement, noe annet ord er ikke dekkende. Hele bygda har stilt opp, sier Brit-Agnes Buvarp, som sammen med Guro Holtmon Myrvold sto i bresjen for fakkeltoget som samlet en stor del av bygdefolket tirsdag kveld.

– Det ble kjøpt inn 250 fakler, det ble for lite. I tillegg var det mange som hadde med seg fakkel selv, sier Buvarp og Myrvold.

Bakgrunnen for at det ble tatt initiativ til et fakkeltoget, var at UDI i forrige måned ga beskjed om at mottaket i Grong skal legges ned 30. april, etter 19 års drift. Uten annen begrunnelse at antall mottaksplasser i landet skal ned.

Det har fått grongningene til å stå op, og vise sin misnøye med å protestere mot vedtaket.

Tar kampen

– Vi tror ikke at kampen er tapt. Vi har sett det tidligere at folkemakta er sterk, og ført til at vedtak er omgjort, sier Buvarp.

heller ikke kommunen har gitt opp kampen, og jobber nå mot ei utsettelse av nedleggelsen til 1. september.

Onsdag formiddag setter ordfører Skjalg Åkerøy seg ned med UDI, Hero og representanter for fylkesrådet for å se om de finner fram til ei løsning.

Ifølge Buvarp handler nedleggingen også om distriktspolitikk, og om å bevare arbeidsplasser i bygdene.

– Det er mye som sentraliseres for tida. Nå er vi heller ikke gode nok til å ta vare på folk en gang. Mottak egner seg godt ute i distriktene, det har man bevist i Grong gjennom 19 år. Kanskje fungerer mottakene aller best i distriktene, sier Buvarp, og viser til at bygda vil bli rammet hardt av nedleggelsen.

15 årsverk kan forsvinne

Blant annet forsvinner 15 årsverk fra mottaket og kommunen til sammen. Og både kommune å lokalt næringsliv vil merke nedleggelsen økonomisk.

– Det er nok helt sikkert snakk om seks-sju millioner kroner i direkte virkning, i tillegg kommer alt det som brukes i butikker og lokalt næringsliv. I tillegg vil de mange som leier ut hus og leiligheter til flyktningene få merke dette, sier Buvarp.

– Ingen skam å snu

Mottaket i Grong ble åpnet i 1999, som følge av krigen på Balkan. den gang ble det etablert på hotellet på Bjørgan, og flyttet ned til bygda i 2004 som ett av landets første desentraliserte mottak. Den gangen stilte bygda opp, og åpnet hjertedøra. Det gjorde de i går også.

Hanne Vilja Sagmo var den andre mottakslederen ved mottakssenteret. Hun holdt en appell utenfor mottakssenteret i går kveld, og hadde ei klar melding til UDI:

– Vi ber UDI om en utsettelse av vedtaket. 2015 viste oss at strømmen av flyktninger er uforutsigbar, og at den dessverre ikke er avtakende. Så UDI, det er ingen skam å snu, sa Sagmo, og la til at vedtaket hadde vært logisk visst det hadde vært slutt på all krig og flukt i verden. Men det er ikke tilfelle.

– 40 millioner mennesker er på flukt fra krig og nød. Det er en menneskerett å søke asyl, dette er tuftet på internasjonale avtaler som Norge har forpliktet seg til, sa Sagmo, og fortsatte med at de skulle ha jublet over å kunne ha stengt dørene ved mottaket i Grong hvis det ikke lenger fantes flyktninger i verden.

– Sannheten er at det sitter 160.000 flyktninger i Hellas og Italia og venter på å få komme inn i Europa. Men Europa har stengt grensene, så nå sitter de i telt og strever med å holde varmen, sa Sagmo.