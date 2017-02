Sparebank1 SMN fikk 17.000 nye kunder og 241 millioner kroner mer i resultat

Banken selv skriver i en pressemelding at resultatet i banken skyldes godt salg, mange nye kunder og effektivisering så vel i morbanken som i datterselskap og deleide produktselskap. Det skriver Sparebank1 selv i en pressemelding tirsdag.

– Vi er godt fornøyd med resultatet for 2016, og banken har styrket posisjonen som ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Den høye veksten dokumenterer at bankens strategi har vært vellykket. Vi lykkes ved å klare å kombinere en offensiv digital omstilling med dyktige rådgivere i våre 48 kontor, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN ifølge pressemeldingen.

Blant annet fikk banken 15.000 nye personkunder og 2000 nye næringslivskunder, noe som har sørget for vekst for banken.

Utlån til personkunder økte på 10,7 prosent i fjor og er nå på 89,4 milliarder kroner. Til næringslivet ble det lånt ut 48,1 milliarder og her økte utlån med 3,2 prosent.

Banken skriver at de hadde et kjernekapitalmål på 14,5 prosent og at dette endte på 14,9 prosent. Nå vil de opp på 15 prosent i 2017.

– Banken er godt rustet til å bidra til ny vekst og nødvendig omstilling i vår region. Vi har lyktes med å nå kapitalmålet gjennom god bankdrift. I tillegg har vi i noen år holdt tilbake overskudd gjennom redusert utbytte. Styret legger til grunn et normalisert utbytte i 2017, som vil si en utdelingsgrad på 50 prosent, sier Haugan i pressemeldingen.