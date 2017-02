Statsråden på kollisjonskurs med eget parti om politiet

Tirsdag ble det kjent at programkomiteen i Frp går inn for å legge ned Politidirektoratet, ifølge NTB.

Men partiets fremste politiker på feltet, justisminister Per-Willy Amundsen, virker ikke å dele synet. I et intervju med Trønder-Avisa gjort mandag denne uken tar han til orde for at direktoratet utøver viktige oppgaver.

– Hvorfor har dere ikke lagt ned Politidirektoratet?

– Hvorfor i all verden skulle vi gjøre det, svarer statsråden til Trønder-Avisa.

Fundamentale oppgaver

– Det var jo flere i ditt parti som mente det før forrige valg?

– Politidirektoratet leverer en del fundamentale oppgaver som generelt trengs i hele Politi-Norge. Det er mange områder hvor POD er viktig. Jeg tror nok ikke det er veien å gå å legge det direktoratet, iallfall ikke i denne runden, for å si det forsiktig, sier statsråden.

Denne perioden

Det er imidlertid et lite forbehold å finne i Amundsens svar:

– Det er en del fellestjenester politiet trenger, og det skal være overordnet styring. Det er ikke en aktuell politikk denne stortingsperioden, for å si det sånn, sier Amundsen i intervjuet.

Kanalisere midler

Dermed er det tilsynelatende uenighet innad i Fremskrittspartiet om direktoratet bør bestå. Mange i partiet har kritisert at pengene brukes til byråkrati, ikke til rene polititjenester, og det er også denne begrunnelsen som nå trekkes fram. Ifølge NTB mener partiets programkomité at nedleggelse av POD kanalisere midler til landets politidistrikter.

– Som en følge av at vi nå bygger opp større og mer robuste politidistrikter, mener Fremskrittspartiets programkomité at tiden er moden for å bygge ned Politidirektoratet og overføre oppgaver og ressurser til disse distriktene, sier programkomiteens nestleder Harald T. Nesvik til NTB.

Programkomiteen er enstemmige sin innstilling. Partiets landsmøte i mai gjør den endelige behandlingen av partiprogrammet.