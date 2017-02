Beste på fire år for Norske Skog

Norske Skog tjente 1.49 millioner på drifta i fjor. Men 1,4 milliarder i nedskrivinger, trakk resultat etter skatt ned til 306 millioner kroner. Det er konsernsjefen fornøyd med. I fjor var resultat etter skatt på minus 1,5 milliarder kroner.

– Til tross for at vi hadde stort fokus på refinansering av Norske Skog i fjor, leverte våre fabrikker gode resultater. I 2017 vil vi fortsette forbedringen i fabrikkene gjennom å kutte kostnader og utvikle nye forretningsområder, skriver konsernsjef Sven Ombudstvedt i en pressemelding. I løpet av 2020 er målet at 25 prosent av inntektene skal komme fra andre ting enn papirproduksjon.

Konsernsjefen er optimistisk etter at produksjonskapasiteten i papir er redusert gjennom fabrikkstenginger hos andre produsenter.

– Den nye markedsbalansen gir grunnlag for økte priser, spesielt i Europa og Nord-Amerika, skriver Ombudstvedt.

Svakere på slutten

På slutten av 2016 hadde konsernet dårligere inntjening på sine fabrikker i Norge. Årsaken var svakere krone mot euro, høyere kraftpriser og høyere priser på returpapir. store deler av produksjonen i Skogn eksporteres til Storbritannia. Dermed ble den fabrikken ekstra rammet av Brexit.

Gjelda var ved årsskiftet på 6,3 milliarder kroner. Det er 100 milloner mer enn kvartalet før. Årsaken er svakere norsk krone. Gjelda er i euro, mens regnskapet avgis i norske kroner. Derfor vil valutasvingninger påvirke den bokførte gjelda. Likevel er det en kraftig forbedring på ett år. I fjor vår var det stort drama rundt Norske Skog da kreditorene kjøpte seg opp til å bli største aksjonær i selskapet. Restruktureringen av gjeld, og innbetaling av gjeld gjorde at den nå er 2,2 milliarder lavere enn for ett år siden.