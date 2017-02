Hanne-Lena fikk kjendis-selfie på Samefolkets dag

For Hanne-Lena Wilks ble det samtidig en gyllen mulighet for å få tatt en selfie av det mer unike slaget. Det er avisa Snåsningen som melder om dette onsdagens utgave.

Erna tok initiativet

– Da jeg oppdaget at de stod bak meg, tok jeg opp telefonen. Erna Lurte med en gang på om vi skulle ta en selfie, og om Rita (Ottervig red. anm) kunne være med, fortalte hun til avisa. Wilks mottok også gratulasjoner fra begge to.

Jubileum

Samefolkets dag markerte starten for 100-årsjubileet for samenes første landsmøte i Trondheim. Byens ordfører Rita Ottervig (Ap) åpnet arrangementet. Etterpå tok statsminister Erna Solberg et oppgjør med fornorskningspolitikken. Så var det barnekoret med Åarjel-Saemieij skuvle som tok over og skinte om kapp med sola.

– Det var veldig fint. Det er herlig å se hvordan barn synger ut selv om det står masse folk og hører på, sa statsministe Solberg til Snåsningen.