Fristet til å ta teknologiutdanning

NHOs konkurransebarometer viser et stort behov for at det utdannes flere innen teknologi og IKT.

Likevel er det altfor få som velger denne utdannelsen, og bare 22 prosent av ingeniørstudentene i Norge er jenter.

Konferansen hadde derfor som mål å inspirere og motivere jenter til å velge teknologi- og realfag.

Inspirert av Brede

350 jenter deltok på konferansen, blant dem Anne Myran Larsen (19), Linnea Rennan (16) og Frida Elise Kleinau (16) fra Levanger vgs.

Alle tre synes de fikk mye ut av dagen, og har nå enda mer lyst til å ta en teknologiutdannelse.

— Jeg ble inspirert til å studere teknologi. Fikk vite at det er mer kreativt enn jeg på forhånd trodde, sier Anne Myran Larsen, og tilføyer at foredragsholder Anita Schjøll Brede var veldig inspirerende.

Brede snakket om hvilke uante muligheter teknologi gir i foredraget «Kunstig intelligens, menneskelig intelligens — og å tørre å være litt dum noen ganger».

— Har dere fått kunnskap om nye jobbmuligheter?

— Ja, litt. Mange bedrifter ble nevnt, så jeg skjønner at det er mange muligheter i teknologibransjen, sier Anne Myran Larsen.

Linnea Rennan er enig.

— Jeg har trodd at det var litt nerdete, men det er mange muligheter jeg ikke har tenkt over tidligere.

— Vi fikk også mye informasjon om studier i NTNU sin studiekatalog. Mye nytt man kan vurdere, sier Frida Elise Kleinau.

Dagens høydepunkt

Alle tre synes at foredraget til fysiker Andreas Wahl var dagens høydepunkt og at han viste mye kult de kan gjøre.

Wahl hadde motivasjonsforedraget «Energisk — engasjement og kjærlighet til realfag».

Jenter som velger å ta ingeniørutdanning ved NTNU får to tilleggspoeng, med unntak av i kjemistudiet.