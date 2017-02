Her blir Trønder-Avisas fotograf lurt trill rundt

Da Trønder-Avisas fotograf Johan Arnt Nesgård kjørte E6 på strekningen mellom Åsen og Levanger torsdag formiddag fikk han se et kamuflert følge med tyske biler komme ned fra vegen som går fra Torsbustaden og mot E6.

Nesgård fikk kjørt inn på en vegskulder like ved og rakk akkurat å gjøre klart fotoapparatet før bilene svingte inn på E6.

Ga full gass

– Det var tydelig at de ikke ble spesielt glad for at jeg rigget meg til med kameraet. De satte klampen i bånn og forsøkte rett og slett og passere meg så raskt at jeg ikke skulle rekke å ta bilder, mener Nesgård.

Han la seg videre på hjul etter bilene som kjørte E6 til Verdal før de svinge opp mot Leksdal og Henningvegen. Her ble det tydlig at de svært gjerne ønsket å kvitte seg med vår fotograf.

Prøvde å stikke av

– Følgebilen uten kamuflasje sakket ned farten, mens de andre bilene skilte lag. Jeg fulgte etter en av bilene, men jeg mistet etterhvert følget, sier Nesgård.

Og tyskerne la flid i å bli kvitt fotografen fra Trønder-Avisa. Like etter at Nesgård hadde gitt opp vikk vi et bilde fra Reidar Skei som viser at bilene nærmest har gjemt seg under verandaen hans i Henning – tett i tett.

Vi har også fått en video av at bilene nærmest har listet seg gjennom boligfeltet på Lerkehaug i Steinkjer.

Her er bilene på Lerkehaug Fire kamuflerte Audi og det som trolig er den nye Lamborghini SUV-en gjemte seg på Lerkehaug i Steinkjer.

Lamborghini Ursus?

Flere av våre lesere har nå kommet med et forslag om at den største bilen i følget kan være en Lamborghini Ursus – en bil som enda ikke er satt i produksjon på Audi-fabrikken. Det kan også være Audi Q8 – som heller ikke er vist fram enda.

Har du sett bilene og/eller tatt flere bilder av bilene? Tips oss gjerne: nett@t-a.no