Kamuflerte tyskere prøvde å unngå fotografen

Da Trønder-Avisas fotograf Johan Arnt Nesgård kjørte E6 på strekningen mellom Åsen og Levanger torsdag formiddag fikk han se et kamuflert følge med tyske biler komme ned fra vegen som går fra Torsbustaden og mot E6.

Nesgård fikk kjørt inn på en vegskulder like ved og rakk akkurat å gjøre klart fotoapparatet før bilene svingte inn på E6.

Prøvde å komme seg unna

– Det var tydelig at de ikke ble spesielt glad for at jeg rigget meg til med kameraet. De satte klampen i bånn og forsøkte rett og slett og passere meg så raskt at jeg ikke skulle rekke å ta bilder, mener Nesgård.

Det var fem kamuflerte biler i følget i tillegg til en vanlig Audi Q7 som lå bakerst i «feltet».

Trolig nye Audi-modeller

Bilene var godt tildekt, men det er trolig at de fem kamuflerte bilene også var nye Audi-modeller. Bilene var godt utstyrt med antenner og andre remedier på tak og i vinduene.

Ekvipasjen var på tur nordover da Trønder-Avisas fotograf møtte bilene.