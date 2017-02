Misforståelse endte i helikopteruhell

Helikopteret, et Airbus AS350, utførte arbeid langs en ny høyspentlinje vi Lavangen kommune i Troms. Ved en landing for å sette av personell ble underhengende last festet til helikopteret ved hjelp av longline uten at fartøysjef var klar over det.

Statens havarikommisjon for trafikk fastslår i sin rapport at manglende kommunikasjon var årsak til uhellet. Det ble gitt en upresis beskjed fra entreprenør til fartøysjef og lastemann om henting av personell. Fartøysjef mente at han måtte fly to runder for å få med alle, mens lastemannen trodde det kun var én runde med henting av personell.

Forskjellen i oppfatning medførte at lastemannen festet en såkalt longline til helikopterets lastekrok, uten spesifikt å ha dette avklart med fartøysjefen eller forvisset seg om at fartøysjefen ble kjent med det.

Da longline strammet seg ved avgang, oppsto et rykk i helikopteret. Fartøysjef valgte da å nødlande i terreng med bjørkeskog. Det oppsto skader på rotorblad og helikopterets understell.

Fartøysjef var uskadd.