Rådmannen foreslår å stenge planovergangen i Verdal sentrum

Sentrumsplanen for Verdal har vært i politisk spill siden februar 2014. Målet var et endelig vedtak i mai 2015, men ennå har man ikke kommet til enighet om bykjernens fremtid. Tirsdag 14. februar skal hovedutvalg plan og samfunn behandle rådmannens ferskeste forslag – som blant annet er å stenge jernbaneovergangen i hovedgata for kjøretøy straks etter endelig planvedtak. Og fra 2022 må også de myke trafikantene gå omveier.

– Det er hovedsakelig av sikkerhetsmessige årsaker, i tråd med Bane Nords (tidligere Jernbaneverket, journ.anm.) innsigelser. Vi har jo allerede to alternative biltraseer – via Suljordet og omkjøringsveien for kjøretøy, og undergangen i Jernbaneparken for fotgjengere, sier enhetsleder samfunnsutvikling, Petter Voll.

Jernbaneverket frykter skremmende og farlig ukultur langs Trønderbanen Små barn krysser jernbanen med bommene nede, og gjenstander blir lagt i sporet. Situasjonen er kritisk, sier Jernbaneverket.

Byutvikling og sikkerhet

Ap har vært steile på at det er viktig for bysentrum å holde planovergangen åpen, men ser også innvendingene.

– Vektskåla for oss er det samfunnsmessige og fremtidig byutvikling på den ene siden, og sikkerheten i den andre. Det er ikke vanskelig å forstå argumentene, men det er både fordeler og ulemper med å ha jernbanen midt i sentrum. Partiet skal diskutere dette grundig før møtet tirsdag, sier hovedutvalgsleder Ove Morten Haugan (Ap), som understreker at de da altså ikke har gjort seg opp noen mening om den nye innstillingen fra administrasjonen.

Mekler om småbåthavn

Videre innstiller rådmannen på mekling med de berørte partene i saken om småbåthavna på Ørin – en sak Arbeiderpartiet tidligere har meldt at de er villige til å kjempe hardt for.

Det skal etter rådmannens mening også mekles om bruken av arealene mellom Tindved og jernbanesporet. Dersom meklingene ikke fører fram foreslår rådmannen å ta disse sakene ut av sentrumsplanen, slik at man snarest kommer i gang med sentrumsutviklingen.