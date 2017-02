Endelig kan fylkesveg 17 bygges ut

– Jeg er veldig, veldig glad i dag, sier Elin Agdestein (H).

I månedsvis har man ventet på siste brikke i puslespillet for milliardprosjektet Dyrstad-Sprova-Malm, som skal ruste opp både fylkesveg 17 og fylkesvei 720.

Fredag kom gladnyheten. Da var Samferdselsdepartementet ferdige med sin bompengeproposisjon, som nå legges fram for Stortinget, og som trolig behandles i ekspressfart.

– Det er et langt stykke arbeid som ligger bak, og dette er resultatet av et ganske tungt politisk engasjement. Prosjektet betyr veldig mye, både for trafikantene som ferdes og for næringslivet. Jeg er veldig, veldig glad i dag, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).

Halvparten av kostnadene skal betales av fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, mens den andre halvparten betales med bompenger. Anleggsmaskinene står i praksis klare til å bygge, og høsten 2019 skal blant annet den nye broen over Beitstadsundet stå ferdig, ifølge departementet.