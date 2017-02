Fant 220 liter olje ved Levangersundet

Fylkesmannens miljøvernavdeling, Levanger kommune og de andre som det siste året har jaktet på en lekkende oljetank på Nesset i Levanger møttes fredag til dialog.

Tidligere denne uka fant man synderen nedgravd på den tidligere gartnerskolen på Staup, og tanken er nå både tømt og gravd opp.

- Det var 9,5 kubikk med vann i tanken, og i det vannet var det omtrent 220 liter olje, sier miljøverndirektør Bjørnar Wiseth.

Flere eiere

Wiseth er glad for at synderen er funnet og fjernet, og at man nå blir kvitt oljesølet i Levangersundet.

- Det er ikke dokumentert skader som følge av oljesølet, men det har skjemmet sundet i snart ett år.

Det er i dag Levanger kommune som eier den gamle gartnerskolen, etter at de kjøpte den av fylkeskommunen i 2009. Fylkeskommunen tok den i sin tid over fra staten i 1997.

Skylddeling

- Nå skal kommunen gjennomgå avtaler og dokumenter i forbindelse med overdragelsen. Men juridisk er det foreløpig kommunen som skal ha regningen for oppryddingen. Så vil det vise seg om man kan komme til enighet om kostnader og deling av regningen med tidligere eiere.

Miljødirektøren opplyser på generelt grunnlag at selger har opplysningsplikt ved eiendomsoverdragelser.

- Dette var en tank kommunen ikke kjente til. Området ble kontrollert i fjor, og da konkluderte man med at det ikke var flere tanker på tomta. I 2003 ble det nemlig gravd opp en annen tank, og man slo seg til ro med at det ikke var flere.

Kostbar lekkasje

Wiseth har ingen nøyaktig sum for lekkasjen, men poengterer at det snart ligger på bordet.

- Det har kostet brannvesenet en del i lenser. I tillegg er det gjort målinger og tatt prøver, samt at det nå har kostet litt for oppgraving og fjerning. Noe er allerede påløpt, mens noe fortsatt påløper.

I tillegg til å tømme og grave opp den ødelagte tanken ble også en del oljeholdig masse omkring tanken fjernet.

- Jeg vil stadig minne grunneiere om å sjekke eiendommen sin før det er for sent. Det kan bli kostbart både for nåværende og tidligere eiere om en gammel oljetank skulle slå lekk. Det er mange som har noe å lære av denne hendelsen.