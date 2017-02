Flere krokete grønnsaker i butikkhyllene

Det norske folk vil ha mer bærekraftig matproduksjon og mindre matsvinn. Vi ønsker derfor å se nærmere på dagens standarder, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus til NTB.

Fredag samles ulike aktører som er involvert i produksjon, distribusjon og salg av grønnsaker, til et informasjonsmøte i Oslo for å se på ny norsk standard for grønnsaker.

– Standard for gulrot er for eksempel fra 1999. Når vi får tilbakemelding om at folk synes det er synd at krokete gulrøtter heller går til dyrefôr eller kastes enn selges i butikkene, vil vi gjerne se på saken, sier Mehus.

Bærekraftig

– Vi er opptatt av at standarder bidrar til et bærekraftig samfunn og vil gjerne være med på redusere matsvinnet, legger han til.

Han understreker at en standard er til for å brukes med vett.

– Det kan hende at enkelte av dagens bestemmelser kan ses på og endres, slik at vi får litt mer fleksible standarder, sier han.

Hensiktsmessig

Mehus understreker imidlertid at standarder på en gulrots utseende også kan være hensiktsmessig.

– Selve utseende har jo ikke noe med trygghet å gjøre, og personlig tviler jeg på at folk lar være å spise en gulrot fordi den er krokete.

– Utseende kan imidlertid være viktig både for pakking og transport. Fører krokete gulrøtter til økt behov for transport fordi de tar større plass, kan vinningen gå opp i spinningen. Vi må ikke lage nye problemer, sier han.