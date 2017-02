Stengte scooterløypa med umiddelbar virkning

– Stengingen skjedde uten noen form for dialog i forkant, og det synes vi egentlig er ganske så håpløst, sier ordfører Skjalg Åkerøy til Trønder-Avisa.

Fylkesmannen fattet vedtaket om stenging etter en klage fra Naturvernforbundet, som er datert for ett år siden.

85 meter

Det er helt i starten av løypa fra Solum, at den berører Solem naturreservat på en strekning av 85 meter. Rekreasjonsløypa går langs en bilveg, som på sommers tid er åpen for allemnheten.

Både kommunen og fylkesmannen har godkjent løypa tidligere.

– Det står klart og tydelig at det ikke skal være skuterløype i et verneområde. Men de hadde ikke trengt å stenge hele løypa for det, uten noen dialog i forkant. Det skuffer meg veldig, sier Åkerøy, og viser til at fylkesmannen selv har beskrevet en meget god dialog mellom partene i forkant av etableringen av den drøye to mil lange rekreasjonsløypa.

– Fylkesmannen viser i sin høringsuttalelse til at han er tilfreds med den dialogen kommunen har hatt med avdelingene for å ivareta naturmangfold, friluftsliv, landskap og støy i forlag til forskrift for snøscooter, sier Åkerøy.

Reagerer kraftig

Leder Øystein Solum i Grong og Harran snøscooterklubb reagerer også kraftig på fylkesmannens håndtering av saken. Og mistenker dem for maktovergrep.

– De kunne jo ha sagt i fra om dette allerede i juni, men valgte å vente til den største utfartssesongen startet for å ramme oss hardest mulig. Det er tydeligvis ikke lov til å bruke sunn fornuft i en slik sak, sier Solum.

Modererte seg

Da vedtaket ble kjent i dag morges, ble det en hektisk aktivitet fra kommunens side opp mot fylkesmannen. Og utpå ettermidddagen kom beskjeden om at de kommer til å fatte et nytt vedtak førstkommende mandag som sier at løypa kan brukes, men at de 85 metrene i verneområdet må holdes utenfor.

– Det er fullt mulig å gjøre det, ved å kjøre inn til Solumsmoen og bruke løypa derfra, sier Solum og Åkerøy.

samtidig starter scooterklubben arbeidet med å rydde en ny trasse, for å unngå verneområdet. Den må ut på høring i tre uker før formannskapet kan vedta rekreasjonsløypa.

– Vi trenger en måneds tid på det formelle arbeidet, men regner med at det vil gå greit. Dette betyr imidlertid at løypa vil være stengt i helga, inntil fylkesmannen fatter et nytt vedtak mandag, sier Åkerøy.