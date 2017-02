Kræsjet i fylla og dro hjem

Politiet fikk melding klokken 0330 fra en forbipasserende at en bil hadde kollidert med autovernet ved fylkesveg 755, like vest for Leksvik sentrum.

– Bilen hadde kjørt inn i autovernet, og hadde store materielle skader, men det var ingen personer i nærheten. Både politi, brann og helse rykket ut på grunn av de store skadene på bilen, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.

Etter hvert klarte politiet å komme i kontakt med føreren. Han hadde da kommet seg hjem.

– Han viste seg å være beruset. Ambulansepersonell foretok en helsesjekk, men han skal ha vært uskadd. Det er heller ikke noe som tyder på at det var flere i bilen, sier Reinsborg.

Føreren er en mann i 20-årene fra Leksvik, og er nå anmeldt for å ha kjørt i fylla.

– Han ga uttrykk for at han ikke husket hva som hadde skjedd, men at han ikke kunne se for seg at andre enn han selv hadde kjørt bilen. Ut fra skadene på bilen vil jeg si han hadde englevakt, sier Reinsborg.