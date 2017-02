Ola Borten Moe åpen for retur til Stortinget

Ola Borten Moe tar gjenvalg som nestleder på Senterpartiets landsmøte til våren. I et intervju med Nationen lørdag sier den 40 år gamle gårdbrukeren fra Leinstrand i Trondheim dette om lederambisjonene:

– Skal en bli partileder i Senterpartiet, har en hvert fall ikke en sjanse uten å sitte på Stortinget, sier han, men understreker at det ikke er en aktuell debatt.

– Og det kommer det heller ikke til å bli på veldig mange år.

Borten Moe, som trakk seg fra Stortinget før valget i 2013, sier han mener det er et sunnhetstegn at unge politikere i større grad kan avbryte stortingskarrieren, høste andre arbeidserfaringer, og likevel ikke være utelukket for en retur til Stortinget. Første gang det er mulig for hans del er i 2021.

– Ja, eller gangen etter der. Og så må jo fylkeslaget mitt ville ha meg. Man skal aldri ta en nominasjon for gitt sier han til Nationen.