Råkjørte i fylla med tre passasjerer

Natt til lørdag stanset politiet en bil som kjørte i høy hastighet på E6 ved Rinnleiret.

– Patruljen var ute og kjørte. Fra en sideveg observerte de at det kom en bil i stor hastighet nordover på E6. De la seg etter for å stanse bilen. De opplevde da at bilen forsøkte å unndra seg kontroll, men til slutt stanset den likevel. Det viste seg at føreren var synlig beruset, sier operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt.

Ikke nok med at føreren kjørte fort, og brukte temmelig lang tid på å stoppe for politiet, men i tillegg var han beruset.

– Han var synlig beruset, og ikke nok med det, førerkortet hans ble utstedt på fredag. Det tyder på at det var en alvorlig brist i holdningene til trafikksikkerhet, sier Reinsborg.

Eieren av bilen satt i passasjersetet. Han blir anmeldt for å ha overlatt bilen til beruset fører, mens han som kjørte er anmeldt for å ha kjørt i fylla. Begge har fått beslaglagt førerkortene sine.

– Begge er tidlig i 20-årene, bosatt i Verdal. I alt var det fire personer. Med den hastigheten, og i ruspåvirket tilstand, vil jeg si dette var en situasjon med stor risiko for at noe kunne gått galt, sier Reinsborg.