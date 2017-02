Sa ja til sammenslåing i Senterpartiet

- Jeg må si jeg tenkte gjennom det da jeg kjørte hit. Det er litt vemodig, sa partiveteran Asbjørn Skjervold i Trønder-Avisas papirutgave lørdag.

Litt før klokken 11 lørdag var tiden kommet da hans fylkeslag skulle legges ned - til en litt dempet stemning i årsmøtesalen. Mange i Nord-Trøndelag Sp har nemlig hatt et høytidelig forhold til både parti og de årlige møtene.

Det beste beviset var kanskje det som skjedde etterpå, da møtedeltakerne en etter en stilte seg i kø, og signerte den siste møteprotokollen - en oppgave man "egentlig" bare trenger to delegater til.

- Dette er et historisk årsmøte. Vi har hatt egne årsmøter fra 1921. Nå har vi gått gjennom situasjonen for fylkessammenslåingen og veien videre, og det er en unison oppslutning om at skal vi lykkes med Trøndelag må vi ha et sterkt Senterparti. Da trenger vi ett fylkeslag for Trøndelag, sier Tomas Hallem, som ble tidenes siste fylkesleder i Nord-Trøndelag.

Et felles møte av de to fylkeslagene senere lørdag må også vedta sammenslåing.

Hallem blir trolig også valgt som leder av et interrimstyre. Den første lederen i Trøndelag Sp velges om ett år.