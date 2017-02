Foreslår å bruke et halvt år på å undersøke Verdals anbudsrutiner

I forrige møte bestilte Kontrollutvalget en prosjeksskisse for hvordan offentlige anskaffelser i kommunen kan undersøkes. Det skjedde like etter at kommunen offentliggjorde før en anbudskonkurranse på et helsehus på 11.000 kvadratmeter – før verken utredninger eller politiske vedtak var gjort.

Starter trolig denne måneden

Nå har kontrollsekretær Paul Stenstuen laget ferdig et forslag på bestillingen. Kontrollsekretæren foreslår at Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen, og ber revisor om å iverksette prosjektet.

Prosjektet har fått navnet «Offentlige anskaffelser i Verdal kommune». Dersom det blir vedtatt, skal arbeidet starte opp denne måneden, og være ferdig i løpet av høsten 2017. Planlagt ressursbruk er anslått til 285 timer.

Sunniva Tusvik Sæter er foreslått som prosjektleder. Hun får med seg en prosjektmedarbeider og en kvalitetssikrer samt ekstern bistand ved behov.

Skal gjennomføre intervju

Prosjektgruppen skal etter planen innhente opplysninger om kommunens anbudsrutiner gjennom dokumentanalyser og intervju.

Hensikten med prosjektet er å besvare spørsmålene: 1. Følges politisk gitte retningslinjer ved beslutning om offentlige anskaffelser? 2. Etterlever Verdal kommune sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket og kommunens egne bestemmelser ved anskaffelser?

Kontrollutvalget skal ta stilling til prosjektplanen på et møte førstkommende tirsdag.

Orientering er egen sak

Til møtet er kontrollsekretæren også bedt om å opprette en sak på kommunalsjef Anne Kari Haugdals orientering i et lukket møte i Mennesker- og livskvalitetskomiteen.

Kommunalsjefen holdt en lukket orientering om omsorgstjenesten i kommunen etter den senere tidens debatt i media.

Komitémedlem Bjørn Hojem (V) stilte i etterkant av møtet spørsmål om politikerne fikk vite for mye om en persons helsetilstand under orienteringen. Hojem har sendt et brev til Kontrollutvalget der han blant annet spør: «Hvor går grensen for at taushetsplikten til kommunalsjefen brytes når slike opplysninger gis til folkevalgte? Selv bak lukkede dører.»

Kontrollsekretær Stenstuen foreslår at Kontrollutvalget ber ham om å skrive et brev til Hojem som besvarer spørsmålene som blir reist.

Rådmannen orienterer

Leder i Kontrollutvalget, John Hermann, sier at han at har vært i dialog med sekretær Stenstuen i forkant av møteinnkallelsen.

– Vi skal også få en orientering av rådmannen, og sakene vil bli diskutert og behandlet på møtet. Det er en del av prosessen før vi lander på noe, sier Hermann.