Hvilken trøndersk kommune kan bli årets båtkommune?

Forbundet ønsker økt fokus på hva kommunene kan gjøre for å tilrettelegge for båtliv. Som et ledd i dette arbeidet opprettes prisen «Årets båtkommune». Planen er å dele den ut årlig.

Det skriver KNBF i en pressemelding.

I disse dager gjennomføres det en kartlegging av landets kystkommuner for å se hvilke som kan være verdige vinnere av prisen.

Kriterier i kåringen er blant annet gjestehavnfasiliteter, opplags- og havneplasser, miljøarbeid og samhandling med båtforeninger. En jury på fem personer fra ulike kyst- og sjørelaterte foreninger skal avgjøre hvilken kommune som til slutt stikker av med seieren.

– Vi skal hedre og sette lys på kystkommuner som gjør en god innsats på området. Forhåpentligvis kan dette føre til økt fokus på et godt båtliv over hele landet, sier Geir Giæver, kommunikasjonssjef i KNBF i pressemeldingen.