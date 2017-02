Politiet avsluttet rusfri fest på grunn rusede mindreårige

Politiet valgte å avslutte festen rundt klokken 00.30 natt til søndag. Arrangementet på Spillum samfunnshus i Namsos skulle egentlig være rusfritt og for ungdom under 18 år.

– Vi var der tidligere på kvelden, da så det bra ut. Men da politiet kom tilbake rundt midnatt, så det ikke bra ut. Det er lett at ting kommer ut av kontroll, så innsatsleder bestemte at festen skulle avsluttes, sier Rune Reinsborg, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Han påpeker at det er meldeplikt for slike arrangementer, og at politiet har gode rutiner for å instruere arrangørene i å håndheve vakthold og alkohollovens bestemmelser.

– Så lokalt politet vil helt sikkert følge opp dette, sier Reinsborg.